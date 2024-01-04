Кустарев Николай Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880 ст.
Дата смерти20.09.1935
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880 ст.
Рождение ребёнка
05.06.1911 ст.
Дочь: Кулакова Марфа Николаевна
Мать ребёнка: Кустарева Ефимия Максимовна
деревня Андроново Богородский уезд Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.09.1935
Большие Дворы, Павловский Посад, Московская область
Причина смерти : рак желудка