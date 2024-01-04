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Кустарев Николай Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880 ст.

Дата смерти

20.09.1935

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880 ст.

Отец: не указан

Мать: Кустарева Надежда Яковлевна

Рождение ребёнка
05.06.1911 ст.

Дочь: Кулакова Марфа Николаевна

Мать ребёнка: Кустарева Ефимия Максимовна

деревня Андроново Богородский уезд Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кустарева Ефимия Максимовна

Смерть
20.09.1935
Большие Дворы, Павловский Посад, Московская область
Причина смерти : рак желудка
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