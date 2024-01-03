Кулакова (Кустарева) Марфа Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулакова (Кустарева) Марфа Николаевна

Место рождения

деревня Андроново Богородский уезд Московская губерния

Дата рождения

05.06.1911 ст.

Дата смерти

23.04.1994

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1911 ст.

Отец: Кустарев Николай Семенович

Мать: Кустарева Ефимия Максимовна

Бракосочетание
01.02.1936

Муж: Кулаков Владимир Петрович

Большие Дворы, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
04.12.1936

Сын: Кулаков Николай Владимирович

Отец ребёнка: Кулаков Владимир Петрович

Рождение ребёнка
01.11.1938

Сын: Кулаков Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Кулаков Владимир Петрович

Рождение ребёнка
Около 1943

Сын: Кулаков Анатолий Владимирович

Отец ребёнка: Кулаков Владимир Петрович

Рождение ребёнка
22.08.1946

Сын: Кулаков Александр Владимирович

Отец ребёнка: Кулаков Владимир Петрович

Рождение ребёнка
12.01.1949

Дочь: Кулакова Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Кулаков Владимир Петрович

Рождение ребёнка
18.02.1952

Сын: Кулаков Вячеслав Владимирович

Отец ребёнка: Кулаков Владимир Петрович

Рождение ребёнка
18.12.1954

Сын: Кулаков Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Кулаков Владимир Петрович

Смерть
23.04.1994
Большие Дворы, Павловский Посад, Московская область

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