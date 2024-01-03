Кулакова (Кустарева) Марфа Николаевна
Место рождениядеревня Андроново Богородский уезд Московская губерния
Дата рождения05.06.1911 ст.
Дата смерти23.04.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1911 ст.
Бракосочетание
01.02.1936
Рождение ребёнка
04.12.1936
Сын: Кулаков Николай Владимирович
Отец ребёнка: Кулаков Владимир Петрович
Рождение ребёнка
01.11.1938
Сын: Кулаков Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Кулаков Владимир Петрович
Рождение ребёнка
Около 1943
Сын: Кулаков Анатолий Владимирович
Отец ребёнка: Кулаков Владимир Петрович
Рождение ребёнка
22.08.1946
Сын: Кулаков Александр Владимирович
Отец ребёнка: Кулаков Владимир Петрович
Рождение ребёнка
12.01.1949
Дочь: Кулакова Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Кулаков Владимир Петрович
Рождение ребёнка
18.02.1952
Сын: Кулаков Вячеслав Владимирович
Отец ребёнка: Кулаков Владимир Петрович
Рождение ребёнка
18.12.1954
Сын: Кулаков Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Кулаков Владимир Петрович
Смерть
23.04.1994