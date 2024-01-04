Кустарева Ефимия Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смерти07.11.1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.06.1911 ст.
Дочь: Кулакова Марфа Николаевна
Отец ребёнка: Кустарев Николай Семенович
деревня Андроново Богородский уезд Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.11.1938
Большие Дворы, Павловский Посад, Московская область
Причина смерти: рак мочевого пузыря