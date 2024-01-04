Кустарева Ефимия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кустарева Ефимия Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

07.11.1938

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1880 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.06.1911 ст.

Дочь: Кулакова Марфа Николаевна

Отец ребёнка: Кустарев Николай Семенович

деревня Андроново Богородский уезд Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кустарев Николай Семенович

Смерть
07.11.1938
Большие Дворы, Павловский Посад, Московская область
Причина смерти: рак мочевого пузыря
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