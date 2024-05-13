Милшин Илья Васильевич
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смерти1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1820
Сын: Милшин Захар Ильич
Мать ребёнка: Милшина Варвара Трофимовна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Милшин Андрей Ильич
Мать ребёнка: Милшина Варвара Трофимовна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Милшин Федосей Ильич
Мать ребёнка: Милшина Варвара Трофимовна
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Милшина Варвара Трофимовна
Смерть
1835