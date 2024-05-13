Милшин Илья Васильевич 1797 — найти родственников по фамилии на Familio
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Милшин Илья Васильевич

Место рождения

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Милшин Василий Петрович

Мать: Милшина (Курцова) Дарья Игнатовна

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Милшина Варвара Трофимовна

Место жительства
Неизвестно
Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Милшин Захар Ильич

Мать ребёнка: Милшина Варвара Трофимовна

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Милшин Андрей Ильич

Мать ребёнка: Милшина Варвара Трофимовна

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Милшин Федосей Ильич

Мать ребёнка: Милшина Варвара Трофимовна

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Милшин Григорий Ильич

Мать ребёнка: Милшина Варвара Трофимовна

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
1835
Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

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