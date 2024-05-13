Милшина (Курцова) Дарья Игнатовна
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1784
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Милшин Василий Петрович
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Милшин Василий Петрович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: (Милшина) Елена Васильевна
Отец ребёнка: Милшин Василий Петрович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Милшин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Милшин Василий Петрович
Смерть
Неизвестно