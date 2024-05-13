Милшина (Курцова) Дарья Игнатовна 1775 — найти родственников по фамилии на Familio
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Милшина (Курцова) Дарья Игнатовна

Место рождения

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Курцов Игнат Андреевич

Мать: Курцова (Ребинина) Прасковья Антоновна

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Место жительства
Неизвестно
Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
1784

Муж: Милшин Василий Петрович

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Милшин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Милшин Василий Петрович

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Милшин Илья Васильевич

Отец ребёнка: Милшин Василий Петрович

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: (Милшина) Елена Васильевна

Отец ребёнка: Милшин Василий Петрович

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Милшин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Милшин Василий Петрович

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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