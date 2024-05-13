Курцова (Ребинина) Прасковья Антоновна
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Ребинин Антон Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1755
Отец ребёнка: Курцов Игнат Андреевич
Рождение ребёнка
1763
Отец ребёнка: Курцов Игнат Андреевич
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Милшина (Курцова) Дарья Игнатовна
Отец ребёнка: Курцов Игнат Андреевич
Смерть
Неизвестно