Курцова (Ребинина) Прасковья Антоновна 1732 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКурцова (Ребинина) Прасковья Антоновна

Курцова (Ребинина) Прасковья Антоновна

Место рождения

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Ребинин Антон Иванович

Мать: не указана

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курцов Игнат Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Курцов Яков Игнатович

Отец ребёнка: Курцов Игнат Андреевич

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Курцов Андрей Игнатович

Отец ребёнка: Курцов Игнат Андреевич

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Милшина (Курцова) Дарья Игнатовна

Отец ребёнка: Курцов Игнат Андреевич

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.