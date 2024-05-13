Курцов Яков Игнатович 1755 — найти родственников по фамилии на Familio
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Курцов Яков Игнатович

Место рождения

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1755

Дата смерти

1803

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Курцов Игнат Андреевич

Мать: Курцова (Ребинина) Прасковья Антоновна

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Место жительства
Неизвестно
Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
1771

Жена: Курцова (Тишанова) Ульяна Семеновна

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Шершнева (Курцова) Авдотья Яковлевна

Мать ребёнка: Курцова (Тишанова) Ульяна Семеновна

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Курцов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Курцова (Тишанова) Ульяна Семеновна

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
01.11.1786

Жена: Курцова (Курбатова) Софья Ивановна

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Курцов Федор Яковлевич

Мать ребёнка: Курцова (Курбатова) Софья Ивановна

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Курцова) Меланья Яковлевна

Мать ребёнка: Курцова (Курбатова) Софья Ивановна

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Курцов Никифор Яковлевич

Мать ребёнка: Курцова (Курбатова) Софья Ивановна

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Курцов Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Курцова (Курбатова) Софья Ивановна

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
1803
Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

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