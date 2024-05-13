Курцов Яков Игнатович
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смерти1803
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1771
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Шершнева (Курцова) Авдотья Яковлевна
Мать ребёнка: Курцова (Тишанова) Ульяна Семеновна
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Курцова (Тишанова) Ульяна Семеновна
Бракосочетание
01.11.1786
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Курцова (Курбатова) Софья Ивановна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Курцова) Меланья Яковлевна
Мать ребёнка: Курцова (Курбатова) Софья Ивановна
Рождение ребёнка
1800
Мать ребёнка: Курцова (Курбатова) Софья Ивановна
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: Курцова (Курбатова) Софья Ивановна
Смерть
1803