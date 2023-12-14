Курцова (Тишанова) Ульяна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курцова (Тишанова) Ульяна Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

06.10.1786

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Шершнова Авдотья Яковлевна

Отец ребёнка: Курцов Яков Игнатович

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Милшина Дарья Яковлевна

Отец ребёнка: Курцов Яков Игнатович

Рождение ребёнка
1777

Сын: Курцов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Курцов Яков Игнатович

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Упоминание
03.05.1782
Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Перепись населения | 4-я Ревизкая Сказка, 1782г..
Упоминание
03.06.1795
Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Перепись населения | 5-я Ревизкая Сказка, 1795г..
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курцов Яков Игнатович

Место жительства
Неизвестно
Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
06.10.1786
Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
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