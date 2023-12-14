Курцова (Тишанова) Ульяна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смерти06.10.1786
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Шершнова Авдотья Яковлевна
Отец ребёнка: Курцов Яков Игнатович
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Милшина Дарья Яковлевна
Отец ребёнка: Курцов Яков Игнатович
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Курцов Яков Игнатович
Упоминание
03.05.1782
Перепись населения | 4-я Ревизкая Сказка, 1782г..
Упоминание
03.06.1795
Перепись населения | 5-я Ревизкая Сказка, 1795г..
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.10.1786