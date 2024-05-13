Курцова (Курбатова) Софья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
01.11.1786
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Курцов Яков Игнатович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Курцова) Меланья Яковлевна
Отец ребёнка: Курцов Яков Игнатович
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Курцов Яков Игнатович
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Курцов Яков Игнатович
Смерть
Неизвестно