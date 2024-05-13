Курцова (Курбатова) Софья Ивановна 1768 — найти родственников по фамилии на Familio
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Курцова (Курбатова) Софья Ивановна

Место рождения

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Место жительства
Неизвестно
Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
01.11.1786

Муж: Курцов Яков Игнатович

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Курцов Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Курцов Яков Игнатович

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Курцова) Меланья Яковлевна

Отец ребёнка: Курцов Яков Игнатович

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Курцов Никифор Яковлевич

Отец ребёнка: Курцов Яков Игнатович

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Курцов Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Курцов Яков Игнатович

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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