Милшина Варвара Трофимовна 1799 — найти родственников по фамилии на Familio
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Милшина Варвара Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Милшин Илья Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Милшин Захар Ильич

Отец ребёнка: Милшин Илья Васильевич

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Милшин Андрей Ильич

Отец ребёнка: Милшин Илья Васильевич

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Милшин Федосей Ильич

Отец ребёнка: Милшин Илья Васильевич

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Милшин Григорий Ильич

Отец ребёнка: Милшин Илья Васильевич

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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