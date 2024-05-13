Милшина Варвара Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1820
Сын: Милшин Захар Ильич
Отец ребёнка: Милшин Илья Васильевич
Рождение ребёнка
1826
Сын: Милшин Андрей Ильич
Отец ребёнка: Милшин Илья Васильевич
Рождение ребёнка
1830
Сын: Милшин Федосей Ильич
Отец ребёнка: Милшин Илья Васильевич
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Милшин Илья Васильевич
Смерть
Неизвестно