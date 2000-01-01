Шустов Герасим Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: Шустов Григорей Исакович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Пескишева Акилина Герасимовна
Мать ребёнка: Шустова Акилина Романовна
Место жительства
Неизвестно
Слободской уезд, Чепецкий оброчный стан, Сморкаловская волость, деревня Сморкаловская
Смерть
Неизвестно