Шустов Герасим Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шустов Герасим Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Шустов Григорей Исакович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1728

Дочь: Пескишева Акилина Герасимовна

Мать ребёнка: Шустова Акилина Романовна

Место жительства
Неизвестно
Слободской уезд, Чепецкий оброчный стан, Сморкаловская волость, деревня Сморкаловская
Смерть
Неизвестно
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