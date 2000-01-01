Пескишева (Шустова) Акилина Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пескишева (Шустова) Акилина Герасимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

1790

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Шустов Герасим Григорьевич

Мать: Шустова Акилина Романовна

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Анна Лукинична

Отец ребёнка: Пескишев Лука Сергеевич

Рождение ребёнка
1750

Сын: Пескишев Григорий Лукич

Отец ребёнка: Пескишев Лука Сергеевич

Рождение ребёнка
23.06.1752

Дочь: Агрипина Лукинична

Отец ребёнка: Пескишев Лука Сергеевич

Рождение ребёнка
01.04.1754

Дочь: Мария Лукинична

Отец ребёнка: Пескишев Лука Сергеевич

Рождение ребёнка
03.11.1755

Сын: Пескишев Иосиф Лукич

Отец ребёнка: Пескишев Лука Сергеевич

Рождение ребёнка
1759

Сын: Пескишев Иван Лукич

Отец ребёнка: Пескишев Лука Сергеевич

Рождение ребёнка
1767

Сын: Пескишев Филипп Лукич

Отец ребёнка: Пескишев Лука Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пескишев Лука Сергеевич

Смерть
1790
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