Пескишева (Шустова) Акилина Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смерти1790
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Анна Лукинична
Отец ребёнка: Пескишев Лука Сергеевич
Рождение ребёнка
1750
Отец ребёнка: Пескишев Лука Сергеевич
Рождение ребёнка
23.06.1752
Дочь: Агрипина Лукинична
Отец ребёнка: Пескишев Лука Сергеевич
Рождение ребёнка
01.04.1754
Дочь: Мария Лукинична
Отец ребёнка: Пескишев Лука Сергеевич
Рождение ребёнка
03.11.1755
Сын: Пескишев Иосиф Лукич
Отец ребёнка: Пескишев Лука Сергеевич
Рождение ребёнка
1759
Сын: Пескишев Иван Лукич
Отец ребёнка: Пескишев Лука Сергеевич
Рождение ребёнка
1767
Отец ребёнка: Пескишев Лука Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1790