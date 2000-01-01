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Пескишев Филипп Лукич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Пескишев Лука Сергеевич

Мать: Пескишева Акилина Герасимовна

Рождение ребёнка
1786

Сын: Пескишев Прокопей Степанович

Мать ребёнка: Пескишева Мария Андреевна

Рождение ребёнка
1786

Сын: Пескишев Прокоп Филиппович

Мать ребёнка: Пескишева Мария Андреевна

Рождение ребёнка
1807

Сын: Пескишев Антип Филиппович

Мать ребёнка: Пескишева Мария Андреевна

Смерть
Неизвестно
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