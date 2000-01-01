Пескишев Филипп Лукич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Рождение ребёнка
1786
Сын: Пескишев Прокопей Степанович
Мать ребёнка: Пескишева Мария Андреевна
Рождение ребёнка
1786
Сын: Пескишев Прокоп Филиппович
Мать ребёнка: Пескишева Мария Андреевна
Рождение ребёнка
1807
Сын: Пескишев Антип Филиппович
Мать ребёнка: Пескишева Мария Андреевна
Смерть
Неизвестно