Пескишева (Вершинина) Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1786
Сын: Пескишев Прокопей Степанович
Отец ребёнка: Пескишев Филипп Лукич
Рождение ребёнка
1786
Сын: Пескишев Прокоп Филиппович
Отец ребёнка: Пескишев Филипп Лукич
Рождение ребёнка
1807
Сын: Пескишев Антип Филиппович
Отец ребёнка: Пескишев Филипп Лукич
Смерть
Неизвестно