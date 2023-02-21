Пескишева (Вершинина) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пескишева (Вершинина) Мария Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1786

Сын: Пескишев Прокопей Степанович

Отец ребёнка: Пескишев Филипп Лукич

Рождение ребёнка
1786

Сын: Пескишев Прокоп Филиппович

Отец ребёнка: Пескишев Филипп Лукич

Рождение ребёнка
1807

Сын: Пескишев Антип Филиппович

Отец ребёнка: Пескишев Филипп Лукич

Смерть
Неизвестно
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