Шустова (Шулятева) Акилина Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шустова (Шулятева) Акилина Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: Шулятев Роман Потапович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1728

Дочь: Пескишева Акилина Герасимовна

Отец ребёнка: Шустов Герасим Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Архангельская волость, Бурмацкий конец, починок Поломской
Смерть
Неизвестно
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