Шустова (Шулятева) Акилина Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1710
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: Шулятев Роман Потапович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Пескишева Акилина Герасимовна
Отец ребёнка: Шустов Герасим Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Архангельская волость, Бурмацкий конец, починок Поломской
Смерть
Неизвестно