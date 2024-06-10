Ачатова (Голявина) Екатерина Егорова
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1868
Сын: Ачатов Амфилохий Федорович
Отец ребёнка: Ачатов Федор Васильев
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Ачатов Федор Васильев
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Ачатов Федор Васильев
Смерть
Неизвестно