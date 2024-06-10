Ачатова (Голявина) Екатерина Егорова 1847 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ачатова (Голявина) Екатерина Егорова

Место рождения

Горькое, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Горькое, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ачатов Федор Васильев

Рождение ребёнка
1868

Сын: Ачатов Амфилохий Федорович

Отец ребёнка: Ачатов Федор Васильев

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Ачатов Алексей Федоров

Отец ребёнка: Ачатов Федор Васильев

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Ачатов Кирилл Федоров

Отец ребёнка: Ачатов Федор Васильев

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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