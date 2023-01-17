деревня Горькое, деревня Горькое, Крутинский муниципальный район, Омская область (на 2019) — Familio

Горькое

Крутинский муниципальный район, Омская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Омский округ
1906Горькая, д. каз.при рч. Челдаке.21665110307280
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Список населенных мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Тюкалинский уезд, Ново-Карасукская волость
Горькая д., при рч. Челдаке, на зем. тр.53771155565

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Омская область, Крутинский район
113390Горькоедеревня56°17'с.ш.71°35'в.д.O-42-144

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Омская область, Крутинский муниципальный район, Шипуновское сельское поселение
52626422106д Горькоедеревня
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