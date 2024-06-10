Ачатов Федор Васильев
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Ачатов Василий Иванов
Мать: Ачатова Матрона Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1868
Сын: Ачатов Амфилохий Федорович
Мать ребёнка: Ачатова (Голявина) Екатерина Егорова
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Ачатова (Голявина) Екатерина Егорова
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Ачатова (Голявина) Екатерина Егорова
Смерть
Неизвестно