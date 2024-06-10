Ачатов Федор Васильев 1848 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ачатов Федор Васильев

Место рождения

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Ачатов Василий Иванов

Мать: Ачатова Матрона Семенова

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ачатова (Голявина) Екатерина Егорова

Рождение ребёнка
1868

Сын: Ачатов Амфилохий Федорович

Мать ребёнка: Ачатова (Голявина) Екатерина Егорова

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Ачатов Алексей Федоров

Мать ребёнка: Ачатова (Голявина) Екатерина Егорова

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Ачатов Кирилл Федоров

Мать ребёнка: Ачатова (Голявина) Екатерина Егорова

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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