Ачатов Амфилохий Федорович
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черноусова (Ачатова) Зинаида Амфиловна
Мать ребёнка: Ачатова (Еремина) Анастасия Евфимова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Ачатова (Еремина) Анастасия Евфимова
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Ачатова (Еремина) Анастасия Евфимова
Рождение ребёнка
1901
Сын: Ачатов Яков Анфилов
Мать ребёнка: Ачатова (Еремина) Анастасия Евфимова
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Онскуль (Ачатов) Тамара Анфилова
Мать ребёнка: Ачатова (Еремина) Анастасия Евфимова
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Южакова, Старчевская (Ачатова) Наталья Амфиловна
Мать ребёнка: Ачатова (Еремина) Анастасия Евфимова
Смерть
Неизвестно