Ачатов Амфилохий Федорович 1868 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ачатов Амфилохий Федорович

Место рождения

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Ачатов Федор Васильев

Мать: Ачатова (Голявина) Екатерина Егорова

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черноусова (Ачатова) Зинаида Амфиловна

Мать ребёнка: Ачатова (Еремина) Анастасия Евфимова

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ачатова (Еремина) Анастасия Евфимова

Рождение ребёнка
1894

Сын: Ачатов Андрей Анфилов

Мать ребёнка: Ачатова (Еремина) Анастасия Евфимова

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Ачатов Николай Анфилович

Мать ребёнка: Ачатова (Еремина) Анастасия Евфимова

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Ачатов Яков Анфилов

Мать ребёнка: Ачатова (Еремина) Анастасия Евфимова

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Онскуль (Ачатов) Тамара Анфилова

Мать ребёнка: Ачатова (Еремина) Анастасия Евфимова

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Южакова, Старчевская (Ачатова) Наталья Амфиловна

Мать ребёнка: Ачатова (Еремина) Анастасия Евфимова

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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