Ачатова (Еремина) Анастасия Евфимова 1866 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ачатова (Еремина) Анастасия Евфимова

Место рождения

Верхний Челдак, Омский округ, Сибирский край

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхний Челдак, Омский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черноусова (Ачатова) Зинаида Амфиловна

Отец ребёнка: Ачатов Амфилохий Федорович

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ачатов Амфилохий Федорович

Рождение ребёнка
1894

Сын: Ачатов Андрей Анфилов

Отец ребёнка: Ачатов Амфилохий Федорович

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Ачатов Николай Анфилович

Отец ребёнка: Ачатов Амфилохий Федорович

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Ачатов Яков Анфилов

Отец ребёнка: Ачатов Амфилохий Федорович

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Онскуль (Ачатов) Тамара Анфилова

Отец ребёнка: Ачатов Амфилохий Федорович

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Южакова, Старчевская (Ачатова) Наталья Амфиловна

Отец ребёнка: Ачатов Амфилохий Федорович

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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