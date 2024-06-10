Ачатова (Еремина) Анастасия Евфимова
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черноусова (Ачатова) Зинаида Амфиловна
Отец ребёнка: Ачатов Амфилохий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Ачатов Амфилохий Федорович
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Ачатов Амфилохий Федорович
Рождение ребёнка
1901
Сын: Ачатов Яков Анфилов
Отец ребёнка: Ачатов Амфилохий Федорович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Онскуль (Ачатов) Тамара Анфилова
Отец ребёнка: Ачатов Амфилохий Федорович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Южакова, Старчевская (Ачатова) Наталья Амфиловна
Отец ребёнка: Ачатов Амфилохий Федорович
Смерть
Неизвестно