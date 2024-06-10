Ачатова Матрона Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Алгазина (Ачатова) Екатерина Васильева
Отец ребёнка: Ачатов Василий Иванов
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Ачатов Василий Иванов
Рождение ребёнка
16.11.1852
Отец ребёнка: Ачатов Василий Иванов
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Ачатов Василий Иванов
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Ачатова (Ачатова) Мелания Васильева
Отец ребёнка: Ачатов Василий Иванов
Смерть
Неизвестно