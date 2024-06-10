Ачатова Матрона Семенова 1822 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ачатова Матрона Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ачатов Василий Иванов

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Алгазина (Ачатова) Екатерина Васильева

Отец ребёнка: Ачатов Василий Иванов

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Ачатов Федор Васильев

Отец ребёнка: Ачатов Василий Иванов

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
16.11.1852

Сын: Ачатов Матфей Васильев

Отец ребёнка: Ачатов Василий Иванов

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Ачатова Зотик Васильев

Отец ребёнка: Ачатов Василий Иванов

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Ачатова (Ачатова) Мелания Васильева

Отец ребёнка: Ачатов Василий Иванов

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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