Мелехова (Андреева) Евдокия Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Мелехова) Ульяна Дементьевна
Отец ребёнка: Мелехов Дементий Григорьевич
Рождение ребёнка
1789
Дочь: (Мелехова) Анастасия Дементьевна
Отец ребёнка: Мелехов Дементий Григорьевич
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Мелехов Дементий Григорьевич
Рождение ребёнка
1799
Дочь: (Мелехова) Мария Дементьевна
Отец ребёнка: Мелехов Дементий Григорьевич
Рождение ребёнка
1800
Сын: Мелехов Василий Дементьевич
Отец ребёнка: Мелехов Дементий Григорьевич
Рождение ребёнка
1802
Сын: Мелехов Никифор Дементьевич
Отец ребёнка: Мелехов Дементий Григорьевич
Рождение ребёнка
1804
Дочь: (Мелехова) Марина Дементьевна
Отец ребёнка: Мелехов Дементий Григорьевич
Рождение ребёнка
1806
Дочь: (Мелехова) Гликерия Дементьевна
Отец ребёнка: Мелехов Дементий Григорьевич
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Мелехов Дементий Григорьевич
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Мелехов Дементий Григорьевич