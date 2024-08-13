Мелехова (Андреева) Евдокия Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелехова (Андреева) Евдокия Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Андреев Прокопий Михайлович

Мать: Андреева (Черепанцева) Параскева Афанасьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Мелехова) Ульяна Дементьевна

Отец ребёнка: Мелехов Дементий Григорьевич

Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Мелехова) Анастасия Дементьевна

Отец ребёнка: Мелехов Дементий Григорьевич

Рождение ребёнка
1793

Сын: Мелехов Ефим Дементьевич

Отец ребёнка: Мелехов Дементий Григорьевич

Рождение ребёнка
1799

Дочь: (Мелехова) Мария Дементьевна

Отец ребёнка: Мелехов Дементий Григорьевич

Рождение ребёнка
1800

Сын: Мелехов Василий Дементьевич

Отец ребёнка: Мелехов Дементий Григорьевич

Рождение ребёнка
1802

Сын: Мелехов Никифор Дементьевич

Отец ребёнка: Мелехов Дементий Григорьевич

Рождение ребёнка
1804

Дочь: (Мелехова) Марина Дементьевна

Отец ребёнка: Мелехов Дементий Григорьевич

Рождение ребёнка
1806

Дочь: (Мелехова) Гликерия Дементьевна

Отец ребёнка: Мелехов Дементий Григорьевич

Рождение ребёнка
1811

Сын: Мелехов Иван Дементьевич

Отец ребёнка: Мелехов Дементий Григорьевич

Рождение ребёнка
1814

Сын: Мелехов Егор Дементьевич

Отец ребёнка: Мелехов Дементий Григорьевич

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