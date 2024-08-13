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Мелехов Никифор Дементьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Мелехов Дементий Григорьевич

Мать: Мелехова (Андреева) Евдокия Прокопьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Мелихова) Ольга (Или Елена) (Или Елена) Никифоровна

Мать ребёнка: Мелехова (Мелехова) Матрена

Рождение ребёнка
1832

Сын: Мелихов Семен Никифорович

Мать ребёнка: Мелехова (Мелехова) Матрена

Рождение ребёнка
25.11.1834

Сын: Мелихов Яков Никифорович

Мать ребёнка: Мелехова (Мелехова) Матрена

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Мелихова) Вера Никифоровна

Мать ребёнка: Мелехова (Мелехова) Матрена

Рождение ребёнка
15.08.1844

Сын: Мелихов Александр Никифорович

Мать ребёнка: Мелехова (Мелехова) Матрена

Рождение ребёнка
18.05.1847

Сын: Мелихов Дмитрий Никифорович

Мать ребёнка: Мелехова (Мелехова) Матрена

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