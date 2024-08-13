Мелихов Семен Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корнева (Мелихова) Пелагея Семеновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мелихов Даниил Шмелев Семенович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно