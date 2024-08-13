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Мелихов Семен Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Мелехов Никифор Дементьевич

Мать: Мелехова (Мелехова) Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корнева (Мелихова) Пелагея Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мелихов Даниил Шмелев Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно

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