Корнева (Мелихова) Пелагея Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мелихов Семен Никифорович
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
22.10.1878
Рождение ребёнка
03.01.1881
Сын: Корнев Василий Владимирович
Отец ребёнка: Корнев Владимир Адрианович
Рождение ребёнка
11.12.1882
Дочь: Корнева (Корнева) Анастасия Владимировна
Отец ребёнка: Корнев Владимир Адрианович
Рождение ребёнка
29.07.1885
Сын: Корнев Евдоким Владимирович
Отец ребёнка: Корнев Владимир Адрианович
Рождение ребёнка
10.01.1887
Дочь: (Корнева) Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Корнев Владимир Адрианович
Рождение ребёнка
02.11.1888
Дочь: (Корнева) Параскева Владимировна
Отец ребёнка: Корнев Владимир Адрианович
Рождение ребёнка
05.09.1891
Отец ребёнка: Корнев Владимир Адрианович
Рождение ребёнка
25.09.1893
Сын: Корнев Григорий Владимирович
Отец ребёнка: Корнев Владимир Адрианович
Рождение ребёнка
02.06.1895
Сын: Корнев Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Корнев Владимир Адрианович