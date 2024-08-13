Корнева (Мелихова) Пелагея Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорнева (Мелихова) Пелагея Семеновна

Корнева (Мелихова) Пелагея Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мелихов Семен Никифорович

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
22.10.1878

Муж: Корнев Владимир Адрианович

Рождение ребёнка
03.01.1881

Сын: Корнев Василий Владимирович

Отец ребёнка: Корнев Владимир Адрианович

Рождение ребёнка
11.12.1882

Дочь: Корнева (Корнева) Анастасия Владимировна

Отец ребёнка: Корнев Владимир Адрианович

Рождение ребёнка
29.07.1885

Сын: Корнев Евдоким Владимирович

Отец ребёнка: Корнев Владимир Адрианович

Рождение ребёнка
10.01.1887

Дочь: (Корнева) Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Корнев Владимир Адрианович

Рождение ребёнка
02.11.1888

Дочь: (Корнева) Параскева Владимировна

Отец ребёнка: Корнев Владимир Адрианович

Рождение ребёнка
05.09.1891

Сын: Корнев Иван Владимирович

Отец ребёнка: Корнев Владимир Адрианович

Рождение ребёнка
25.09.1893

Сын: Корнев Григорий Владимирович

Отец ребёнка: Корнев Владимир Адрианович

Рождение ребёнка
02.06.1895

Сын: Корнев Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Корнев Владимир Адрианович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.