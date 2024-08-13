Мелехова (Мелехова) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелехова (Мелехова) Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Мелихова) Ольга (Или Елена) (Или Елена) Никифоровна

Отец ребёнка: Мелехов Никифор Дементьевич

Рождение ребёнка
1832

Сын: Мелихов Семен Никифорович

Отец ребёнка: Мелехов Никифор Дементьевич

Рождение ребёнка
25.11.1834

Сын: Мелихов Яков Никифорович

Отец ребёнка: Мелехов Никифор Дементьевич

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Мелихова) Вера Никифоровна

Отец ребёнка: Мелехов Никифор Дементьевич

Рождение ребёнка
15.08.1844

Сын: Мелихов Александр Никифорович

Отец ребёнка: Мелехов Никифор Дементьевич

Рождение ребёнка
18.05.1847

Сын: Мелихов Дмитрий Никифорович

Отец ребёнка: Мелехов Никифор Дементьевич

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