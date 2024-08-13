Мелехова (Мелехова) Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Мелихова) Ольга (Или Елена) (Или Елена) Никифоровна
Отец ребёнка: Мелехов Никифор Дементьевич
Рождение ребёнка
1832
Сын: Мелихов Семен Никифорович
Отец ребёнка: Мелехов Никифор Дементьевич
Рождение ребёнка
25.11.1834
Отец ребёнка: Мелехов Никифор Дементьевич
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Мелихова) Вера Никифоровна
Отец ребёнка: Мелехов Никифор Дементьевич
Рождение ребёнка
15.08.1844
Сын: Мелихов Александр Никифорович
Отец ребёнка: Мелехов Никифор Дементьевич
Рождение ребёнка
18.05.1847
Сын: Мелихов Дмитрий Никифорович
Отец ребёнка: Мелехов Никифор Дементьевич