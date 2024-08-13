Мелехов Василий Дементьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Работа или профессия
Неизвестно
отставной солдат
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Мелихова) Марина Васильевна
Мать ребёнка: Мелехова (Мелехова) Евдокия
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Мелихова) Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Мелехова (Мелехова) Евдокия
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Мелихова) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Мелехова (Мелехова) Евдокия