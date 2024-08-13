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Мелехов Василий Дементьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Мелехов Дементий Григорьевич

Мать: Мелехова (Андреева) Евдокия Прокопьевна

Работа или профессия
Неизвестно
отставной солдат
Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Мелихова) Марина Васильевна

Мать ребёнка: Мелехова (Мелехова) Евдокия

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Мелихова) Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Мелехова (Мелехова) Евдокия

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Мелихова) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Мелехова (Мелехова) Евдокия

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