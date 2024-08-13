Мелехова (Мелехова) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Мелихова) Марина Васильевна
Отец ребёнка: Мелехов Василий Дементьевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Мелихова) Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Мелехов Василий Дементьевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Мелихова) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Мелехов Василий Дементьевич