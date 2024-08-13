Мелехова (Мелехова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелехова (Мелехова) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Мелихова) Марина Васильевна

Отец ребёнка: Мелехов Василий Дементьевич

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Мелихова) Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Мелехов Василий Дементьевич

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Мелихова) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Мелехов Василий Дементьевич

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