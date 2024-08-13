Андреева (Черепанцева) Параскева Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
мастеровая
Рождение ребёнка
1760
Сын: Андреев Захар Прокопьевич
Отец ребёнка: Андреев Прокопий Михайлович
Рождение ребёнка
1762
Сын: Андреев Трофим Прокопьевич
Отец ребёнка: Андреев Прокопий Михайлович
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Садолина (Андреева) Пелагея Прокопьевна
Отец ребёнка: Андреев Прокопий Михайлович
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Мелехова (Андреева) Евдокия Прокопьевна
Отец ребёнка: Андреев Прокопий Михайлович
Рождение ребёнка
1776
Сын: Андреев Дмитрий Прокопьевич
Отец ребёнка: Андреев Прокопий Михайлович
Рождение ребёнка
1778
Сын: Андреев Андрей Прокопьевич
Отец ребёнка: Андреев Прокопий Михайлович
Рождение ребёнка
1780
Сын: Андреев Лаврентий Прокопьевич
Отец ребёнка: Андреев Прокопий Михайлович
Рождение ребёнка
1783
Дочь: (Андреева) Наталья Прокопьевна
Отец ребёнка: Андреев Прокопий Михайлович