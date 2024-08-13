Андреева (Черепанцева) Параскева Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Черепанцева) Параскева Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
мастеровая
Рождение ребёнка
1760

Сын: Андреев Захар Прокопьевич

Отец ребёнка: Андреев Прокопий Михайлович

Рождение ребёнка
1762

Сын: Андреев Трофим Прокопьевич

Отец ребёнка: Андреев Прокопий Михайлович

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Садолина (Андреева) Пелагея Прокопьевна

Отец ребёнка: Андреев Прокопий Михайлович

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Мелехова (Андреева) Евдокия Прокопьевна

Отец ребёнка: Андреев Прокопий Михайлович

Рождение ребёнка
1776

Сын: Андреев Дмитрий Прокопьевич

Отец ребёнка: Андреев Прокопий Михайлович

Рождение ребёнка
1778

Сын: Андреев Андрей Прокопьевич

Отец ребёнка: Андреев Прокопий Михайлович

Рождение ребёнка
1780

Сын: Андреев Лаврентий Прокопьевич

Отец ребёнка: Андреев Прокопий Михайлович

Рождение ребёнка
1783

Дочь: (Андреева) Наталья Прокопьевна

Отец ребёнка: Андреев Прокопий Михайлович

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