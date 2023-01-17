Блинов Роман Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинов Роман Макарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1836 ст.

Дата смерти

После 1863

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1836 ст.

Отец: Блинов Макар Иванович

Мать: Блинова Екатерина Иванова

Бракосочетание
27.01.1861 ст.

Жена: Блинова Евфимия Савватиева

Рождение ребёнка
03.03.1862 ст.

Дочь: Блинова Дарья Романовна

Мать ребёнка: Блинова Евфимия Савватиева

Рождение ребёнка
10.08.1863 ст.

Дочь: Блинова Наталия Романовна

Мать ребёнка: Блинова Евфимия Савватиева

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1863
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