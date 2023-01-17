Блинов Роман Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1836 ст.
Дата смертиПосле 1863
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1836 ст.
Отец: Блинов Макар Иванович
Бракосочетание
27.01.1861 ст.
Рождение ребёнка
03.03.1862 ст.
Дочь: Блинова Дарья Романовна
Мать ребёнка: Блинова Евфимия Савватиева
Рождение ребёнка
10.08.1863 ст.
Дочь: Блинова Наталия Романовна
Мать ребёнка: Блинова Евфимия Савватиева
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1863