Блинова (Голышева) Евфимия Савватиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Ботвинский приход п. Шаваговского
Бракосочетание
27.01.1861 ст.
Рождение ребёнка
03.03.1862 ст.
Дочь: Блинова Дарья Романовна
Отец ребёнка: Блинов Роман Макарович
Рождение ребёнка
10.08.1863 ст.
Дочь: Блинова Наталия Романовна
Отец ребёнка: Блинов Роман Макарович
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно