Блинова (Голышева) Евфимия Савватиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Голышева) Евфимия Савватиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Ботвинский приход п. Шаваговского
Бракосочетание
27.01.1861 ст.

Муж: Блинов Роман Макарович

Рождение ребёнка
03.03.1862 ст.

Дочь: Блинова Дарья Романовна

Отец ребёнка: Блинов Роман Макарович

Рождение ребёнка
10.08.1863 ст.

Дочь: Блинова Наталия Романовна

Отец ребёнка: Блинов Роман Макарович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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