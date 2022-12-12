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Блинова Екатерина Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Блинов Григорий Макарович

Отец ребёнка: Блинов Макар Иванович

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Параскева Макаравна

Отец ребёнка: Блинов Макар Иванович

Рождение ребёнка
12.11.1836 ст.

Сын: Блинов Роман Макарович

Отец ребёнка: Блинов Макар Иванович

Рождение ребёнка
1838 ст.

Сын: Блинов Прокопей Макарович

Отец ребёнка: Блинов Макар Иванович

Рождение ребёнка
05.07.1840 ст.

Сын: Блинов Прокоп Макарович

Отец ребёнка: Блинов Макар Иванович

Рождение ребёнка
12.06.1842 ст.

Сын: Блинов Леонид Макарович

Отец ребёнка: Блинов Макар Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Макар Иванович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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