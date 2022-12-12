Блинова Екатерина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Блинов Григорий Макарович
Отец ребёнка: Блинов Макар Иванович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Параскева Макаравна
Отец ребёнка: Блинов Макар Иванович
Рождение ребёнка
12.11.1836 ст.
Отец ребёнка: Блинов Макар Иванович
Рождение ребёнка
1838 ст.
Сын: Блинов Прокопей Макарович
Отец ребёнка: Блинов Макар Иванович
Рождение ребёнка
05.07.1840 ст.
Отец ребёнка: Блинов Макар Иванович
Рождение ребёнка
12.06.1842 ст.
Отец ребёнка: Блинов Макар Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858