Блинов Григорий Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлинов Григорий Макарович

Блинов Григорий Макарович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

После 1862

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Блинов Макар Иванович

Мать: Блинова Екатерина Иванова

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Катерина Григорьевна

Мать ребёнка: Блинова Васса Иванова

Рождение ребёнка
28.02.1856 ст.

Сын: Блинов Евфим Григорьевич

Мать ребёнка: Блинова Васса Иванова

Рождение ребёнка
09.08.1857 ст.

Дочь: Васса Григорьевна

Мать ребёнка: Блинова Васса Иванова

Рождение ребёнка
18.10.1862 ст.

Сын: Блинов Дмитрий Григорьевич

Мать ребёнка: Блинова Васса Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Васса Иванова

Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1862
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close