Блинов Григорий Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиПосле 1862
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Блинов Макар Иванович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Катерина Григорьевна
Мать ребёнка: Блинова Васса Иванова
Рождение ребёнка
28.02.1856 ст.
Мать ребёнка: Блинова Васса Иванова
Рождение ребёнка
09.08.1857 ст.
Дочь: Васса Григорьевна
Мать ребёнка: Блинова Васса Иванова
Рождение ребёнка
18.10.1862 ст.
Сын: Блинов Дмитрий Григорьевич
Мать ребёнка: Блинова Васса Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Васса Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1862