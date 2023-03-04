Блинова Васса Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Васса Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

После 1862

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Катерина Григорьевна

Отец ребёнка: Блинов Григорий Макарович

Рождение ребёнка
28.02.1856 ст.

Сын: Блинов Евфим Григорьевич

Отец ребёнка: Блинов Григорий Макарович

Рождение ребёнка
09.08.1857 ст.

Дочь: Васса Григорьевна

Отец ребёнка: Блинов Григорий Макарович

Рождение ребёнка
18.10.1862 ст.

Сын: Блинов Дмитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Блинов Григорий Макарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Григорий Макарович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1862
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