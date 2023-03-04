Блинова Васса Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиПосле 1862
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Катерина Григорьевна
Отец ребёнка: Блинов Григорий Макарович
Рождение ребёнка
28.02.1856 ст.
Отец ребёнка: Блинов Григорий Макарович
Рождение ребёнка
09.08.1857 ст.
Дочь: Васса Григорьевна
Отец ребёнка: Блинов Григорий Макарович
Рождение ребёнка
18.10.1862 ст.
Сын: Блинов Дмитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Блинов Григорий Макарович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1862