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Колмаков Евгений Александрович

Место рождения

Петухово

Дата рождения

24.10.1947

Дата смерти

16.07.2016

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1947

Отец: Колмаков Александр Семёнович

Мать: Колмакова (Боровинская) Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колмаков Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: Людмила Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Людмила Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Людмила Яковлевна

Смерть
16.07.2016

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