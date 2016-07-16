Колмаков Евгений Александрович
Место рожденияПетухово
Дата рождения24.10.1947
Дата смерти16.07.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1947
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колмаков Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: Людмила Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Людмила Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Людмила Яковлевна
Смерть
16.07.2016