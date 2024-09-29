Колмаков Александр Семёнович
Место рожденияПетухово
Дата рождения08.07.1911
Дата смерти22.07.1966
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1911
Отец: Колмаков Семён
Мать: Колмакова Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.11.1938
Дочь: Колмакова (Колмакова) Лидия Александровна
Мать ребёнка: Колмакова (Боровинская) Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
20.08.1940
Сын: Колмаков Виктор Александрович
Мать ребёнка: Колмакова (Боровинская) Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
22.10.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колмакова (Боровинская) Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
24.10.1947
Сын: Колмаков Евгений Александрович
Мать ребёнка: Колмакова (Боровинская) Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
20.03.1951
Дочь: (Колмакова) Людмила Александровна
Мать ребёнка: Колмакова (Боровинская) Татьяна Алексеевна
Смерть
22.07.1966