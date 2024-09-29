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Колмаков Александр Семёнович

Место рождения

Петухово

Дата рождения

08.07.1911

Дата смерти

22.07.1966

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1911

Отец: Колмаков Семён

Мать: Колмакова Антонина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колмакова (Боровинская) Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
04.11.1938

Дочь: Колмакова (Колмакова) Лидия Александровна

Мать ребёнка: Колмакова (Боровинская) Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
20.08.1940

Сын: Колмаков Виктор Александрович

Мать ребёнка: Колмакова (Боровинская) Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
22.10.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колмакова (Боровинская) Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
24.10.1947

Сын: Колмаков Евгений Александрович

Мать ребёнка: Колмакова (Боровинская) Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
20.03.1951

Дочь: (Колмакова) Людмила Александровна

Мать ребёнка: Колмакова (Боровинская) Татьяна Алексеевна

Смерть
22.07.1966

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