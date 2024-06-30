Людмила Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Людмила Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1950

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1947 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колмаков Александр Евгеньевич

Отец ребёнка: Колмаков Евгений Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колмаков Евгений Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колмаков Евгений Александрович

Смерть
Неизвестно

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