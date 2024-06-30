Людмила Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.10.1950
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колмаков Александр Евгеньевич
Отец ребёнка: Колмаков Евгений Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колмаков Евгений Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно