Колмакова (Боровинская) Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колмакова (Боровинская) Татьяна Алексеевна

Место рождения

Петухово

Дата рождения

12.01.1910

Дата смерти

09.02.1995

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1910

Отец: Боровинский Алексей

Мать: Боровинская Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колмаков Александр Семёнович

Рождение ребёнка
04.11.1938

Дочь: Колмакова (Колмакова) Лидия Александровна

Отец ребёнка: Колмаков Александр Семёнович

Рождение ребёнка
20.08.1940

Сын: Колмаков Виктор Александрович

Отец ребёнка: Колмаков Александр Семёнович

Рождение ребёнка
22.10.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колмаков Александр Семёнович

Рождение ребёнка
24.10.1947

Сын: Колмаков Евгений Александрович

Отец ребёнка: Колмаков Александр Семёнович

Рождение ребёнка
20.03.1951

Дочь: (Колмакова) Людмила Александровна

Отец ребёнка: Колмаков Александр Семёнович

Смерть
09.02.1995

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