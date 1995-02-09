Колмакова (Боровинская) Татьяна Алексеевна
Место рожденияПетухово
Дата рождения12.01.1910
Дата смерти09.02.1995
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1910
Отец: Боровинский Алексей
Мать: Боровинская Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.11.1938
Дочь: Колмакова (Колмакова) Лидия Александровна
Отец ребёнка: Колмаков Александр Семёнович
Рождение ребёнка
20.08.1940
Сын: Колмаков Виктор Александрович
Отец ребёнка: Колмаков Александр Семёнович
Рождение ребёнка
22.10.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колмаков Александр Семёнович
Рождение ребёнка
24.10.1947
Сын: Колмаков Евгений Александрович
Отец ребёнка: Колмаков Александр Семёнович
Рождение ребёнка
20.03.1951
Дочь: (Колмакова) Людмила Александровна
Отец ребёнка: Колмаков Александр Семёнович
Смерть
09.02.1995