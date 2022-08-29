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Козлов Николай

Место рождения

Лыза, Монастырщинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1923

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

Дети

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1956 г.р.
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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Козлов Денис Павлович

Мать: Козлова Анна Сергеевна

Лыза, Монастырщинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова (Божкова) Мария Павловна

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова (Божкова) Мария Павловна

Рождение ребёнка
1956

Сын: Козлов Владимир

Мать ребёнка: Козлова (Божкова) Мария Павловна

смоленская область
Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова (Божкова) Мария Павловна

Смерть
1982

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