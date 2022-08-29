Козлов Николай
Место рождения
Дата рождения1923
Дата смерти1982
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Козлов Денис Павлович
Мать: Козлова Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
1950
Рождение ребёнка
1952
Рождение ребёнка
1956
Сын: Козлов Владимир
Мать ребёнка: Козлова (Божкова) Мария Павловна
смоленская область
Рождение ребёнка
1958
Смерть
1982