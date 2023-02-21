Козлов Владимир
Место рождениясмоленская область
Дата рождения1956
Дата смерти2007
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956
Отец: Козлов Николай
Мать: Козлова Мария Павловна
смоленская область
смоленская область
Рождение ребёнка
1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
тамбовская область
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Рождение ребёнка
08.10.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2007
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно