Козлов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлов Владимир

Козлов Владимир

Место рождения

смоленская область

Дата рождения

1956

Дата смерти

2007

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956

Отец: Козлов Николай

Мать: Козлова Мария Павловна

смоленская область
смоленская область
Рождение ребёнка
1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

тамбовская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.10.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Мачулы, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2007
Мачулы, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Мачулы, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close