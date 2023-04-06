Козлова (Божкова) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Божкова) Мария Павловна

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Место рождения

Лыза, Монастырщинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Отец

Мать

1903 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1956 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Божков Павел Васильевич

Мать: Шеванькова Анна Сидоровна

Лыза, Монастырщинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов Николай

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов Николай

Рождение ребёнка
1956

Сын: Козлов Владимир

Отец ребёнка: Козлов Николай

смоленская область
смоленская область
Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов Николай

Смерть
2008
Мачулы, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Мачулы, Починковский муниципальный район, Смоленская область
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