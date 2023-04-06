Козлова (Божкова) Мария Павловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2008
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Божков Павел Васильевич
Рождение ребёнка
1950
Рождение ребёнка
1952
Рождение ребёнка
1956
Сын: Козлов Владимир
Отец ребёнка: Козлов Николай
смоленская область
смоленская область
Рождение ребёнка
1958
Смерть
2008
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно