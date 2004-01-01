Корсаков Василий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1868
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Корсакова Елена Васильевна
Мать ребёнка: Корсакова Вера Эдуардовна
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Иевская Нина Васильевна
Мать ребёнка: Корсакова Вера Эдуардовна
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: Миллер Евгения Васильевна
Мать ребёнка: Корсакова Вера Эдуардовна
Рождение ребёнка
24.01.1910
Дочь: Щенкова Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Корсакова Вера Эдуардовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корсаков Василий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно