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Корсаков Василий Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1868

Отец: Корсаков Дмитрий Васильевич

Мать: Корсакова Ольга Александровна

Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Корсакова Елена Васильевна

Мать ребёнка: Корсакова Вера Эдуардовна

Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Иевская Нина Васильевна

Мать ребёнка: Корсакова Вера Эдуардовна

Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Миллер Евгения Васильевна

Мать ребёнка: Корсакова Вера Эдуардовна

Рождение ребёнка
24.01.1910

Дочь: Щенкова Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Корсакова Вера Эдуардовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корсакова Вера Эдуардовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корсаков Василий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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