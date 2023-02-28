Корсакова (Мошинская) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсакова (Мошинская) Ольга Александровна

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

19.02.1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
22.05.1860

Сын: Корсаков Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Корсаков Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
1863

Сын: Корсаков Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Корсаков Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
20.07.1865

Дочь: Корсакова Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Корсаков Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
27.09.1866

Дочь: Коншина Софья Дмитриевна

Отец ребёнка: Корсаков Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
23.05.1868

Сын: Корсаков Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Корсаков Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
22.05.1880

Сын: Корсаков Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Корсаков Дмитрий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корсаков Дмитрий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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