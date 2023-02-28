Корсакова (Мошинская) Ольга Александровна
Место рождения
Дата рождения19.02.1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.05.1860
Сын: Корсаков Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Корсаков Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
1863
Сын: Корсаков Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Корсаков Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
20.07.1865
Дочь: Корсакова Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Корсаков Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
27.09.1866
Дочь: Коншина Софья Дмитриевна
Отец ребёнка: Корсаков Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
23.05.1868
Сын: Корсаков Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Корсаков Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
22.05.1880
Сын: Корсаков Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Корсаков Дмитрий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно