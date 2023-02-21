Корсакова (Пуш) Вера Эдуардовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Корсакова Елена Васильевна
Отец ребёнка: Корсаков Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Иевская Нина Васильевна
Отец ребёнка: Корсаков Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: Миллер Евгения Васильевна
Отец ребёнка: Корсаков Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
24.01.1910
Дочь: Щенкова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Корсаков Василий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно