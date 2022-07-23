Корсакова (Пуш) Вера Эдуардовна
женский, родилась 1869
умерла Неизвестно
Супруги
Корсаков Василий Дмитриевич23.05.1868 г.р.
Дети
Корсакова Елена ВасильевнаОколо 1895 г.р.
Иевская (Корсакова) Нина ВасильевнаОколо 1900 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Корсакова Елена Васильевна
Отец ребёнка: Корсаков Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Иевская (Корсакова) Нина Васильевна
Отец ребёнка: Корсаков Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: Миллер (Корсакова) Евгения Васильевна
Отец ребёнка: Корсаков Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
24.01.1910
Дочь: Щенкова (Корсакова) Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Корсаков Василий Дмитриевич
Смерть
Неизвестно