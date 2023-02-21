Корсакова (Пуш) Вера Эдуардовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсакова (Пуш) Вера Эдуардовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Корсакова Елена Васильевна

Отец ребёнка: Корсаков Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Иевская Нина Васильевна

Отец ребёнка: Корсаков Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Миллер Евгения Васильевна

Отец ребёнка: Корсаков Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
24.01.1910

Дочь: Щенкова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Корсаков Василий Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корсаков Василий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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