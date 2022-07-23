Корсакова (Пуш) Вера Эдуардовна 1869 — найти родственников по фамилии на Familio

Корсакова (Пуш) Вера Эдуардовна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1869

умерла Неизвестно

Супруги
Корсаков Василий Дмитриевич23.05.1868 г.р.
Дети
Корсакова Елена ВасильевнаОколо 1895 г.р.
Иевская (Корсакова) Нина ВасильевнаОколо 1900 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корсаков Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Корсакова Елена Васильевна

Отец ребёнка: Корсаков Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Иевская (Корсакова) Нина Васильевна

Отец ребёнка: Корсаков Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Миллер (Корсакова) Евгения Васильевна

Отец ребёнка: Корсаков Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
24.01.1910

Дочь: Щенкова (Корсакова) Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Корсаков Василий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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