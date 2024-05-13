Лукьянов Михаил Дементиевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1886
Дочь: (Лукьянова) Анна Михайловна
Мать ребёнка: Лукьянова (Ивлева) Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: (Лукьянова) Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Лукьянова (Ивлева) Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: (Лукьянова) Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Лукьянова (Ивлева) Ксения Ивановна
Смерть
Неизвестно