Лукьянов Михаил Дементиевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянов Михаил Дементиевич

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лукьянов Дементий Трифонович

Мать: Лукьянова Лукерья Дементьевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова (Ивлева) Ксения Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: (Лукьянова) Анна Михайловна

Мать ребёнка: Лукьянова (Ивлева) Ксения Ивановна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: (Лукьянова) Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Лукьянова (Ивлева) Ксения Ивановна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: (Лукьянова) Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Лукьянова (Ивлева) Ксения Ивановна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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