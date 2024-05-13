Лукьянова (Ивлева) Ксения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1886
Дочь: (Лукьянова) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Лукьянов Михаил Дементиевич
Рождение ребёнка
1888
Дочь: (Лукьянова) Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Лукьянов Михаил Дементиевич
Рождение ребёнка
1890
Дочь: (Лукьянова) Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Лукьянов Михаил Дементиевич
Смерть
Неизвестно