Лукьянова Лукерья Дементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукьянов Михаил Дементиевич
Отец ребёнка: Лукьянов Дементий Трифонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукьянов Петр Дементиевич
Отец ребёнка: Лукьянов Дементий Трифонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Сын: Лукьянов Степан Дементиевич
Отец ребёнка: Лукьянов Дементий Трифонович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Лукьянов Матвей Дементиевич
Отец ребёнка: Лукьянов Дементий Трифонович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Лукьянов Семен Дементиевич
Отец ребёнка: Лукьянов Дементий Трифонович
Смерть
Неизвестно