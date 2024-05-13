Лукьянова Лукерья Дементьевна 1824 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянова Лукерья Дементьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукьянов Михаил Дементиевич

Отец ребёнка: Лукьянов Дементий Трифонович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукьянов Петр Дементиевич

Отец ребёнка: Лукьянов Дементий Трифонович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Дементий Трифонович

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Лукьянов Степан Дементиевич

Отец ребёнка: Лукьянов Дементий Трифонович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Лукьянов Матвей Дементиевич

Отец ребёнка: Лукьянов Дементий Трифонович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Лукьянов Семен Дементиевич

Отец ребёнка: Лукьянов Дементий Трифонович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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