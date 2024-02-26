Шабардина (Кислицина) Дарья Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабардина (Кислицина) Дарья Дементьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.09.1911

Сын: Шабардин Михаил Лаврентьевич

Отец ребёнка: Шабардин Лаврентий Иванович

Рождение ребёнка
21.04.1913

Дочь: Шабардина Александра Лаврентьевна

Отец ребёнка: Шабардин Лаврентий Иванович

Рождение ребёнка
22.11.1923

Дочь: Шабардина Феклинья Лаврентьевна

Отец ребёнка: Шабардин Лаврентий Иванович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Храмцова Александра Лаврентьевна

Отец ребёнка: Шабардин Лаврентий Иванович

Рождение ребёнка
28.06.1927

Дочь: Шабардина Анна Лаврентьевна

Отец ребёнка: Шабардин Лаврентий Иванович

Рождение ребёнка
07.07.1928

Дочь: Шабардина Наталья Лаврентьевна

Отец ребёнка: Шабардин Лаврентий Иванович

Рождение ребёнка
04.10.1929

Сын: Шабардин Алексей Лаврентьевич

Отец ребёнка: Шабардин Лаврентий Иванович

Рождение ребёнка
08.10.1932

Дочь: Шихова Мария Лаврентьевна

Отец ребёнка: Шабардин Лаврентий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шабардин Лаврентий Иванович

Смерть
Неизвестно
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