Шабардина (Кислицина) Дарья Дементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.09.1911
Сын: Шабардин Михаил Лаврентьевич
Отец ребёнка: Шабардин Лаврентий Иванович
Рождение ребёнка
21.04.1913
Дочь: Шабардина Александра Лаврентьевна
Отец ребёнка: Шабардин Лаврентий Иванович
Рождение ребёнка
22.11.1923
Дочь: Шабардина Феклинья Лаврентьевна
Отец ребёнка: Шабардин Лаврентий Иванович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Храмцова Александра Лаврентьевна
Отец ребёнка: Шабардин Лаврентий Иванович
Рождение ребёнка
28.06.1927
Дочь: Шабардина Анна Лаврентьевна
Отец ребёнка: Шабардин Лаврентий Иванович
Рождение ребёнка
07.07.1928
Дочь: Шабардина Наталья Лаврентьевна
Отец ребёнка: Шабардин Лаврентий Иванович
Рождение ребёнка
04.10.1929
Сын: Шабардин Алексей Лаврентьевич
Отец ребёнка: Шабардин Лаврентий Иванович
Рождение ребёнка
08.10.1932
Дочь: Шихова Мария Лаврентьевна
Отец ребёнка: Шабардин Лаврентий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно