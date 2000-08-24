Шихова (Шабардина) Мария Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1932
Дата смерти24.08.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1932
Рождение ребёнка
08.03.1958
Дочь: Шихова Нина Игоревна
Отец ребёнка: Шихов Игорь Иванович
Рождение ребёнка
04.06.1964
Дочь: Шихова Татьяна Игоревна
Отец ребёнка: Шихов Игорь Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шихов Игорь Иванович
Смерть
24.08.2000