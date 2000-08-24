Шихова (Шабардина) Мария Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова (Шабардина) Мария Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1932

Дата смерти

24.08.2000

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1932

Отец: Шабардин Лаврентий Иванович

Мать: Шабардина Дарья Дементьевна

Рождение ребёнка
08.03.1958

Дочь: Шихова Нина Игоревна

Отец ребёнка: Шихов Игорь Иванович

Рождение ребёнка
04.06.1964

Дочь: Шихова Татьяна Игоревна

Отец ребёнка: Шихов Игорь Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихов Игорь Иванович

Смерть
24.08.2000
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