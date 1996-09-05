Храмцова (Шабардина) Александра Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Храмцова (Шабардина) Александра Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

05.09.1996

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Шабардин Лаврентий Иванович

Мать: Шабардина Дарья Дементьевна

Рождение ребёнка
14.04.1947

Дочь: Храмцова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Храмцов Василий Павлович

Рождение ребёнка
29.12.1948

Сын: Храмцов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Храмцов Василий Павлович

Рождение ребёнка
26.01.1951

Сын: Храмцов Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Храмцов Василий Павлович

Рождение ребёнка
16.04.1953

Дочь: Храмцова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Храмцов Василий Павлович

Рождение ребёнка
16.04.1953

Дочь: Храмцова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Храмцов Василий Павлович

Рождение ребёнка
04.01.1962

Сын: Храмцов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Храмцов Василий Павлович

Рождение ребёнка
15.11.1963

Дочь: Храмцова Тамара Васильевна

Отец ребёнка: Храмцов Василий Павлович

Рождение ребёнка
08.03.1966

Дочь: Храмцова Елена Васильевна

Отец ребёнка: Храмцов Василий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Храмцов Василий Павлович

Смерть
05.09.1996
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