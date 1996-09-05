Храмцова (Шабардина) Александра Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти05.09.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Рождение ребёнка
14.04.1947
Рождение ребёнка
29.12.1948
Сын: Храмцов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Храмцов Василий Павлович
Рождение ребёнка
26.01.1951
Сын: Храмцов Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Храмцов Василий Павлович
Рождение ребёнка
16.04.1953
Рождение ребёнка
16.04.1953
Рождение ребёнка
04.01.1962
Сын: Храмцов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Храмцов Василий Павлович
Рождение ребёнка
15.11.1963
Дочь: Храмцова Тамара Васильевна
Отец ребёнка: Храмцов Василий Павлович
Рождение ребёнка
08.03.1966
Дочь: Храмцова Елена Васильевна
Отец ребёнка: Храмцов Василий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.09.1996